الجبير يبحث مع مهاتير محمد تعزيز التعاون والمستجدات الدولية

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وفي بداية اللقاء نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته ولشعب وحكومة مملكة ماليزيا الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.