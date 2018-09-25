“الجبير” يدعو إلى مواجهة أنشطة إيران الخبيثة

نوه وزير الخارجية عادل الجبير ، بخطورة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني في الشرق الأوسط والعالم، لكنه أكد أن إيران ليست دولة قوية.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث عُقد اجتماع دولي بشأن إيران، شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات واليمن وعدد من الدول.

وأوضح الجبير وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز أن إيران تدعم الإرهاب “ليس فقط حزب الله وإنما القاعدة التي كانت تتنقل بحرية في سوريا وتعمل على زعزعة استقرار أفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى استخدام النظام الإيراني سوريا كبوابة لميليشيات حزب الله الإرهابية.