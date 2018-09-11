“الجبير” يرأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها اليوم على المستوى الوزاري برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وبمشاركة معالي وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالهيئة ،والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

واستعرضت الهيئة التقرير الذي أعدته في اجتماعها يوم الأحد الماضي على مستوى المندوبين الدائمين والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية ومدى التزام الدول بتطبيق كل قرار على حدة والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض القرار من قبل بعض الدول العربية ،وتم رفع التقرير إلى الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي ستعقد في وقت لاحق اليوم للإطلاع عليه تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية المقبلة في تونس.

وتضم الهيئة بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية كل من تونس والأردن وجيبوتي والسودان والأمين العام للجامعة العربية.