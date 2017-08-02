الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع القدس

اسطنبول- واس

رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في القدس والمنعقد أمس الثلاثاء في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا.

وضم وفد المملكة كلاً من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي والسفير خالد العنقري مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية، والسفير الدكتور زهير الإدريسي.

وعلى هامش الاجتماع عقد معاليه لقاءين ثنائيين مع كل من معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزيرة الخارجية بجمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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