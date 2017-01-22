الجبير يستقبل المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية
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استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس…
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب.
وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الدولية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد.
ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.
ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير علي الحمدان، والوفد المرافق للدكتور رياض حجاب.
الوسوم:الأوضاع السورية
التصنيف: محليات
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