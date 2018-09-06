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الجبير يستقبل سفيري إيرلندا وفنلندا

كتبه adminaccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة أمس كلاً من سفير جمهورية إيرلندا المعين لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية فنلندا المعين لدى المملكة آنتي ريتوفوري.

وتسلم معاليه خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما تمهيداً لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

حضر الاستقبالات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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