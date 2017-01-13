الجبير يستقبل سفيري الصين وروسيا وتشيرفوني

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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة أمس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معاليه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة السفير ميكيل تشيرفوني الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

واستقبل معاليه سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.