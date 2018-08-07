الجبير يستقبل سفيري الكويت وغينيا الاستوائية والوفد الأمريكي

الرياض- البلاد

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة أمس سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل معاليه في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنقنو بيدرو ماتو تننج.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

كما استقبل معاليه في مكتبه بديوان الوزارة أمس كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ايريك ترايجر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.