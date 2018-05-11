الجبير يستقبل وزيري خارجية النيجر والفلبين

الرياض- البلاد

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة أمس وزير خارجية جمهورية النيجر إبراهيم ياكوبو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الأستاذ عبد الله الماضي.

واستقبل معاليه أمس وزير خارجية جمهورية الفلبين ألان كايتانو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبدالله البصيري.