الجبير يشارك في اجتماع سوريا ويلتقي عددا من نظرائه

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بون – واس

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في اجتماعٍ حول سوريا تم عقده على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة بونبألمانيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة السورية.

من جهة أخرى وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة بون بألمانيا، عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، لقاءات ثنائية مع كل من وزير الخارجية الأسباني ألفونسو داستيس، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند مبشر جاويد أكبر.

وجرى خلال اللقاءات بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، كما تم بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.