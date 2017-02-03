الجبير يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك في مقر الأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء نقل وزير الخارجية للأمين العام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

آل سعود وتحيات سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والتهنئة على تعيينه في هذا المنصب المهم.

وأكد خلال اللقاء حرص المملكة على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم ومنها

عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا وعدد من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

وكان الجبير قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبل زيارته لمدينة نيويورك

حيث اجتمع في واشنطن بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة

لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.