الجبير يلتقي تيلرسون وأعضاء الكونجرس ومبعوث الرئيس الأمريكي

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واشنطن – واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ورحب معالي وزير الخارجية الأمريكي، بمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق له.

وعقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان.

من جهة ثانية قام معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بزيارة الكونجرس الأمريكي وعقد عدة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

فقد التقى الوزير الجبير كلاً من السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ ونائبه السيناتور جاك ريد، كما التقى معالي الوزير السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والنائب ماك ثرونبيري رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب.

حضر اللقاءات قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد العتيبي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة العميد طيار ركن يوسف الحربي.

والتقى وزير الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء مدير مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري .