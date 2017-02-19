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بون – واس

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس، ووزير الخارجية النرويجي بورغ برنده، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

والتقى معاليه أمس وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون الأمني والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما التقى معاليه أمس المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الخاصة بالأزمة السورية والجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بناءً على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والتقى معاليه أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والتقى معاليه أمس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية بيل غيتس وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 في المجالات الاقتصادية والتقنية.