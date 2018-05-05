الجبير يلتقي وزراء خارجية المالديف وأفغانستان وكندا ووزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية

التقى معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير في عاصمة جمهورية بنغلاديش اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف محمد عصام، ومعالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان صلاح الدين رباني ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان تهمينة جانجوا، ومعالي وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة العربي السعودية وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري.