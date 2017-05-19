الجبير: 37 رئيس دولة يحضرون القمة .. اتفاقيات بين الرياض وواشنطن .. والتصدي للإرهاب وإيران

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الرياض – وكالات

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة ستعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن، معرباً عن تفاؤله بالعلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف :سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة لردع إيران ووقف سياستها العدوانية.. ونحن نتفق على ضرورة التصدي لإرهاب وتدخلات إيران”. وتابع “إيران تتصرف بعدائية بعد الاتفاق النووي وإدارة ترمب تدرك ذلك”.

‏وشدد وزير الخارجية على أنه “لن يكون لدينا علاقات طبيعية مع إيران ما دامت تواصل أجندتها الطائفية”. وقال”نحن ننظر إلى افعال إيران وليس إلى أقوالها والانتخابات الرئاسية شأن داخلي” مشيرا إلى إن الرئيس ترمب تحدث عن ضرورة احترام إيران للاتفاق النووي.

وأكد الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي في الرياض امس أن القمة العربية الإسلامية الأميركية ، تؤسس لشراكة ضد الإرهاب بين العرب والغرب. موضحاً أن التعاون السعودي الأميركي مستمر منذ العام 1954. ونوه بأن العلاقات تاريخية وتنمو رغم الاختلاف مع إدارة أوباما.

وأرجع الجبير اختيار الرئيس الأميركي المملكة كأول زيارة خارجية لمكانتها لدى ترمب. وتوقع حضور 37 زعيما للقمة العربية الإسلامية الأميركية و6 رؤساء حكومات، مشيراً إلى حرص الزعماء العرب والمسلمين على حضور هذه القمة. ‏وأعلن الجبير أنه سيتم إطلاق مركز لمكافحة الإرهاب في ختام القمة.

وأشار الجبير إلى أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن كانت بناءة جدا. كما أكد أن المملكة ملتزمة بحل للصراع العربي الإسرائيلي وفق حل الدولتين. مضيفا بأن القمة ستركز إلى جانب محاربة الإرهاب ، على التجارة والاستثمار والشباب والتكنولوجيا.