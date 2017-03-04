الجبيل الصناعية مدينة خضراء

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الجبيل – حمودالزهراني

حصلت مدينة الجبيل الصناعية، إحدى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على جائزة تخضير المدن العربية التي أعلنت عنها هيئة تحكيم جائزة منظمة المدن العربية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت هيئة التحكيم أقامت مؤتمراً صحفيا للإعلان عن نتائج الدورة الثالثة عشرة للجوائز المعمارية حيث أعلنت أن الجبيل الصناعية تفوقت على (60) مدينة عربية مشاركة في الحصول على الجائزة.

وحصلت الجبيل الصناعية على المركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب مدينة الشمال في دولة قطر فيما جاءت مدينة العيون السعودية في المركز الثالث.

من جانبه عبر مدير إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس صالح بن مفلح المطيري عن سعادته بحصول مدينة الجبيل الصناعية على الجائزة ، وقال أنها تعد من أكثر المدن تميزاً على مستوى المملكة، حيث يبلغ عدد الأشجار فيها 355 ألفاً و856 ألف شجيرة، بينما تبلغ مساحة المسطحات الخضراء 1,295,650 مترا مربعا و216 ألف نخلة.