بلدية الجبيل تناقش إعداد خطة الطوارئ لموسم الأمطار

عقدت بلدية محافظة الجبيل مع مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، اجتماعاً لوضع خطة تفعيل طوارئ الأمطار، إضافة إلى متابعة آلية التنسيق بين كافة الجهات ومناقشة التدابير اللازمة خلال فترة موسم الأمطار.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية انتهت من إعداد خطة الطوارئ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة،

حيث سخرت البلدية جميع الإمكانيات والاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار من خلال تنظيم برنامج مكثف.

وبين أن إدارة التشغيل والصيانة قامت بتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار للشوارع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة

للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، مؤكداً أن البلدية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على جاهزية

واستعداد للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمحافظة.

وأفاد أن البلدية قامت بمعالجة أكثر من 20 موقعاً شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال العام الماضي وجاري العمل على مشروع

درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمخططات الغير مخدومة،

كذلك تم تشغيل أكثر من 300 عامل خلال فترة الأمطار وأكثر من 40 مضخة جاهز للعمل.