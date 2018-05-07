الجبيل.. ضبط أربعيني أطلق النار على مواطن ثم هرب

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطنين أربعينيين بعد أن قام أحدهما بإطلاق النار من مسدس بحوزته على شاب كان برفقتهما في إحدى ديوانيات القهوة العربية.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي : عند الساعة السادسة والربع من مساء أمس الأحد 20/ 8/ 1439هـ تبلغ مركز العمليات الأمنية بدوريات الأمن بمحافظة الجبيل من مواطن ثلاثيني عن تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص وإصابته في أسفل البطن؛ وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما وهروب مطلق النار باتجاه أحد الطرق الرئيسية.

وأضاف: فور تلقي البلاغ تم تمرير معلومات الجاني والمركبة التي يستقلها لدوريات الأمن العاملة بالميدان، حيث تم رصد المركبة واستيقافها وضبط قائدها ومرافقه.

وأردف: تبين أنهما مواطنان أربعينيان فيما عُثر بحوزتهما على سلاح ناري تم ضبطه في حينه وجرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيقاف المتهمين وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.