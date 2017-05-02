العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجحدلي مديرا لمكتب عمل جدة

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الجحدلي مديرا لمكتب عمل جدة
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جدة – البلاد

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحيان قراراً بتعيين عبد الباسط بن عبد الصمد الجحدلي مديراً لمكتب عمل جدة . وقد وعبر الجحدلي عن شكرة وتقديره لمدير عام المنطقه والمسؤلين على هذه الثقه سائلاً الله تعالى التوفيق له في مهمته الجديدة ..

ويذكر بان الجحدلي من خريجي جامعه الملك عبدالعزيز ادارة اعمال ولديه العديد من الدورات الإدارية والتنفيذية وشغل مديراً للتفتيش ومساعداً لمدير عمل جدة حتى صدر قرار تعيينه مديراً لمكتب عمل جدة.

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التصنيف: محليات

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