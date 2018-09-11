(الجحلفة) وصلت بوليفيا

جدة – محمد صالح

فرّط منتخبنا الأول لكرة القدم في استغلال تقدمه على ضيفه منتخب بوليفيا بهدفين دون مقابل، قبل أن ينجح كل من خاسماني كامبوس ومارسيلو مارتينز، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن إطار استعدادات الأخضر لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع يناير القادم،

شهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب السعودي الذي دخل الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر، بتشكيلة مكونة من الحارس محمد العويس، والمدافعين سعيد المولد وعمر هوساوي وعلي آل بليهي وياسر الشهراني، وخط وسط مكون من محمد كنو وحسين المقهوي ويحيى الشهري وسالم الدوسري والمهاجمين هارون كمارا وفهد المولد.

وبدأ الأخضر المباراة مهاجماً واحتاج 7 دقائق حتى تمكن لاعبه يحيى الشهري من افتتاح التسجيل بعد استغلاله لخطأ الحارس البوليفي كارلوس لامب في إبعاد كرة ليضعها في الشباك. وواصل المنتخب السعودي هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله علي آل بليهي.

وتحسن أداء المنتخب البوليفي بعد مرور نصف ساعة وتمكن لاعبه جسماني كامبوس من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 35 بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني بيتزي بأول تغييرين بدخول المدافع معتز هوساوي بديلاً لعمر هوساوي، ودخول المهاجم هتان باهبري بديلاً لهارون كمارا.

وانخفض أداء المنتخب السعودي في حين فرض الضيوف سيطرتهم وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى الحارس محمد العويس.

وكاد المنتخب البوليفي أن يخطف هدف التعادل بعدما تلقى قائده دييغو وايار تمريرة بالخطأ من الحارس محمد العويس ليسدد الكرة خارج الشباك. وعند الدقيقة 63 دفع بيتزي بتغييره الثالث بدخول اللاعب عبدالله الخيبري بديلاً لمحمد كنو ليتبعه بتغيير رابع بدخول إبراهيم غالب بديلاً، وواصل المنتخب البوليفي أفضليته وتمكن مهاجمه مارسيلو مورينيو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 عن طريق ركلة جزاء.