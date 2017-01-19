الجدعان: اقتصاد المملكة سيفوق توقعات صندوق النقد

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جدة ــ البلاد

توقع معالي وزير المالية محمد الجدعان، أن تشهد المملكة نموا اقتصاديا يفوق التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، موضحا أن المملكة بنت توقعاتها على معلومات لا يمتلكها الصندوق.

وقال الجدعان – طبقا لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية – أن صندوق النقد بنى توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة على اعتبار استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية عن معدلاتها السابقة.

وكان الصندوق الدولي قد خفض توقعاته بشأن النمو في المملكة من 2% إلى 0.4% وذلك في نظرته المستقبلية الجديدة بشأن الاقتصاد العالمي. وعزا الصندوق هذا الضعف المتوقع في النمو الاقتصادي في المملكة إلى التأثير الناتج من قرار منظمة “أوبك” خفض إنتاجها النفطي.