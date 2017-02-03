الجدعان : مكتب ترشيد الإنفاق وفر 21 مليار دولار

شارك عبر واتساب

الرياض ـــ البلاد

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن مكتب ترشيد الإنفاق الذي تأسس العام الماضي لمراجعة المشاريع الحكومية وفر للمملكة 80 مليار ريال (21 مليار دولار) في التكاليف.

وتوقع الجدعان في تغريدات نشرت على حساب وزارة المالية بموقع تويتر، تحقيق مزيد من الوفورات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة وأن يكون لذلك أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة.

وقال إن الوزارة أعدت آلية لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع كما وعد في ديسمبر الماضي .