الجدعان: ندرس طرح صكوك محلية لاكتتاب المواطنين

شارك عبر واتساب

جدة ــ رويترز

أعلن وزير المالية محمد الجدعان ،عن نية الحكومة طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، وقال الجدعان لــ”رويترز”: إن من المهم التوضيح للمواطنين حول ماذا يعني الاستثمار في الصكوك، وأن قيمة الصكوك لا تزيد غالبا، بل تعتمد على الأرباح الدورية واستعادة رأس المال في نهاية المدة، التي تساعد على رفع ثقافة التوفير والاستثمار الآمن نسبيا وتنويع مخاطر الاستثمار.

وأوضح أنه يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالبا أقل، مشيرا إلى أن القاعدة الاستثمارية تعرف أن نسبة الربح تزيد بزيادة مخاطر الاستثمار.

وتوقع الجدعان” أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الاول من 2017 وبشكل شهري.

وقال: إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت عليه في 2016.

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر في 2016.

وفى السياق قال “محمد التويجري” الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي: إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و 15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.