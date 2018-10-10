الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يترأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة 11– 14 أكتوبر 2018م.

ويضم الوفد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وسيترأس الجدعان وفد المملكة لاجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الـ 38، وستناقش اللجنة تطورات الاقتصاد العالمي، والمخاطر الاقتصادية التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، والتعاون في مجال السياسات المالية والنقدية للحد من هذه المخاطر، كما سيرأس معاليه وفد المملكة لاجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي الـ 98؛ لمناقشة عدد من المواضيع من بينها مشروع رأس المال البشري، وجدول أعمال بالي للتقنية المالية، والديون في الدول الناشئة والمنخفضة الدخل.

ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً على هامش هذه الاجتماعات، لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وضمان مرونة البنية المالية الدولية، وموضوع تمويل البنى التحتية.

من ناحية أخرى، سيشارك وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان في الاجتماع المشترك لمدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واجتماع رئيس البنك الدولي مع محافظي الدول العربية لبحث علاقة البنك بدول المنطقة وسبل تعزيزها.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات لتواصل دورها الفاعل والبناء في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في صياغة اجندة العمل المالي الدولي.