الجرذان تلتهم طفلة رضيعة في جنوب أفريقيا

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جوهانسبرغ ـــ وكالات

التهمت جرذان عملاقة جائعة طفلة بعمر 3 شهور، بعد أن تركتها والدتها وحدها في البيت، وخرجت لقضاء سهرة في حانة في جنوب أفريقيا.

وألقت الشرطة القبض على الأم البالغة من العمر 26 عامًا بتهمة الإهمال والتسبب بمقتل الطفلة، التي هاجمتها الجرذان على سريرها في منزلها في مدينة جوهانسبرغ.

وقالت إحدى الجارات: “إن هذه الطفلة المسكينة ماتت ميتة مؤلمة جدا؛ إذ إن الجرذان التهمت لسانها وعينيها وأصابعها بالكامل، وهناك علامات عض في باقي أجزاء جسدها، يجب إبقاء هذه الأم في السجن لأنها لا تستحق أن تكون أما”.

وبحسب الصحف فإن الشقيق التوأم للضحية كان محظوظا، إذ كان بصحبة والدته في الحانة طوال الليل، وأن الشرطة سلمته لوالده الذي كان قد انفصل عن زوجته للعيش مع صديقته.

وقالت الصحف: إن بعض الأحياء في جوهانسبرغ، أصبحت مرتعا للجرذان العملاقة التي يصل طول بعضها إلى 3 أقدام مع الذيل، فيما يزيد طول أنيابها الأمامية على بوصة.