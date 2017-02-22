الجزائر تبدأ تحضير أول خط للنقل البحري مع المملكة

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الجزائر ــ وكالات

أكد وزير النقل والأشغال العامة الجزائري، بوجمعة طلعي، جدية بلاده في إنشاء خط بحري يربط بلاده بالمملكة في سابقة هي الأولي من نوعها، وينتظر أن تتجسد خلال موسم الحج الحالي أو بعده على أقصى تقدير لتمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك عن طريق البحر.

وقال الوزير في حوار مع الإذاعة الجزائرية، أنه تم البدء في إنجاز الدراسات التقنية لفتح خط بحري لنقل البضائع والحجاج بين ميناء عنابة الجزائري والدمام السعودي، وعلى رحلة تدوم اسبوعا بفوج يساوي 1600 حاج كدفعة أولى.

ولفت طلعي، الى أنه شعر بتعاط إيجابي من وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، تجاه تطوير آفاق التعاون الثنائي وتسهيل نقل السلع والبضائع والأشخاص بمن فيهم المعتمرون والحجاج الجزائريون إلى الأراضي المقدسة.