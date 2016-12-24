(الجزائية) تحدد موعدا بديلا لمحاكمة متهمين

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الرياض – واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، بأنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي أحمد راجحي، يمني الجنسية، بموجب رخصة الإقامة رقم / 217123256 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 الساعة 9 صباحاً،

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .

كما أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم عمر بن حمد بن حزام القحطاني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم / 1068839743 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه،

فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً، وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .