الجمارك السعودية تحتفل باليوم العالمي

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الدمام-حمودالزهراني

افتتح الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلّف فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك والذي يُصادف يوم السادس والعشرين من يناير من كل عام، وذلك بحضور معالي الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ ومعالي الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء.

وقال مدير عام الجمارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: تحتفل الجمارك السعودية اليوم كغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك، وتهدف المنظمة من اتخاذ هذا اليوم يومًا عالميًا للجمارك إلى تعزيز جهود الجمارك في دول العالم في المجالات الجمركية المتعددة”. وأضاف :”يأتي احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار (تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود) لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحكام الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم.

وشملت فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك عقد ورشة عمل تضمّنت مناقشة عدد من أوراق العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ حمد القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، ناقشت محورًا بعنوان (دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استراتيجات التنمية الوطنية) وورقة عمل أخرى حول (الربط الإلكتروني للوكلاء والمشغلين ودوره في تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ) بالإضافة إلى مناقشة عدد من أوراق العمل الأخرى ذات الشأن الجمركي.