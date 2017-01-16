الجمارك السعودية تضبط 41 مليون وحدة من المواد المقلدة والمغشوشة

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها للربع الرابع من العام الماضي 2016م، الذي يُغطي الفترة من 2016/9/1م حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م، وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الجمركية بلغ (6.8) ستة مليارات وثمانمائة مليون، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (124) مائة وأربعة وعشرين مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (39.5) تسعة وثلاثين مليارا وخمسمائة مليون ريال.

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت (41.440.522) واحدا وأربعين مليونا وأربعمائة وأربعين ألفا وخمسمائة واثنتين وعشرين وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة بلغت (311.200.831) ثلاثمائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالا. وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.253.636) تسعة عشر مليونا، ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا، وستمائة وست وثلاثين وحدة.

كما أوضح التقرير إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها خلال هذه الفترة، حيث بلغت (34.423.364.000) أربعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليوناً، وثلاثمائة وأربعة وستين ألف ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة (5.342.645) خمسة ملايين وثلاثمائة واثنين وأربعين ألفا، وستمائة وخمس وأربعين مركبة.

وحول ما تم ضبطه من المخدرات، أوضح التقرير أنه تم خلال الفترة المشار إليها ضبط (76) ستة وسبعين كيلو جراما من المواد المخدرة، فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة (15.371.481) خمسة عشر مليونا، وثلاثمائة وواحدا وسبعين ألفا، وأربعمائة وإحدى وثمانين حبة، وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة (97) سبعة وتسعين ألفا، وتسعمائة وست وتسعين زجاجة خمر. صرح بذلك الأستاذ عيسى العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية.