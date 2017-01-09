الجمعيات الكشفية الخليجية توصي بتفعيل العمل التطوعي

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الرياض – البلاد

أكد رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية على ضرورة تفعيل مشاريع العمل التطوعي في إطار منظومة العمل الكشفي الخليجي. جاء ذلك في ختام الاجتماع الــ 28 الذي عقد بمقر جمعية الكشافة العربية السعودية في العاصمة الرياض .

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع واتخذ بشأنها العديد من التوصيات والقرارات ومن أهمها؛ تطوير عمل اللجنة الفنية الكشفية الخليجية، وتطوير الحقائب التدريبية للتأهيل القيادي، وتبني البرامج الابتكارية في الأنشطة الكشفية الخليجية والوطنية ، وأكد المجتمعون على تعزيز العمل الكشفي الخليجي المشترك، وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بالمراحل الكشفية المختلفة ، والتأكيد على المشاركة بالفعاليات الكشفية الخليجية المشتركة ،

ودعوا إلى تنويع القادة المشاركين في الفعاليات الخليجية وخاصة التي تستهدف الشباب ، كما أكدوا على أهمية توثيق العمل الكشفي الخليجي ، وعلى تفعيل توصيات المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرين و التوصيات الخاصة بالمنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب الـذي أقيم في سلطنة عمان ، وتفعيل الاستراتيجية الكشفية العربية من عام 2017 – 2020 وإدماجها في الاستراتيجيات والخطط الكشفية الوطنية والخليجية .

وقال الفهد: إن المجتمعين دعوا إلى القيام بدراسة خليجية حول تنمية العضوية في الحركة الكشفية وإعداد الاستراتيجية الكشفية الخليجية وتنمية قدرات المختصين حول اعدادها ، ومراجعة العمل الكشفي الخليجي وتقييمه وتطويره والاستفادة من التجارب المحلية ووسائل التواصل الاجتماع؛ لتعزيز المشاركات الكشفية للفعاليات الخليجية ، والتأكيد على أهمية المشاركة الخليجية في المؤتمر الكشفي العالمي لعام 2017 بأذربيجان ،مبيناً أن المجتمعين اطلعوا على تقرير اجتماع مسئولي خدمة وتنمية المجتمع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضوا توصيات الاجتماع.

كما اعتمدوا البرنامج الزمني للأنشطة والفعاليات لعامي 2017 و 2018، وقد حدد شعار عام 2017 ” الكشفية ومشاركة الشباب” وعام 2018 ” الكشفية ومهارات القرن الـ 21 “، حيث شملت الخطة على العديد من الأنشطة والبرامج؛