الجمعية السعودية في جامعة ريدنج البريطانية تقيم احتفالاً باللغة والثقافة العالمية وتُعرف برؤية المملكة 2030

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شاركت الجمعية السعودية بجامعة ريدنج البريطانية احتفالاً باللغة والثقافة السنوي اليوم داخل حرم الجامعة.

وعقد أعضاء الجمعية السعودية من طلاب وطالبات الجامعة فعاليات ثقافية لنشر وإيصال الرسالة والصورة الواضحة عن المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى التعريف برؤية المملكة 2030، وثقافة المملكة.

كما خصصت الجمعية ركناً للتعريف بالخط العربي واللغة العربية، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات داخل الجناح السعودي الذي شمل الخط العربي والتعريف به عبر عبارات وجمل وحروف كتبت باللغة العربية.

وتم كتابة أسماء الضيوف والزوار، الذين أبدوا إعجابهم بالخط العربي.

وأبرز الجناح تجربة ارتداء الزِّي الوطني للرجال والنساء وتناول التمر والقهوة العربية وغيرها من عادات وتقاليد الضيافة السعودية، والتعريف بالسياحة السعودية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج محمد الشميمري:

أن هذا الاحتفال يعد فرصة لإظهار ونشر ثقافة المملكة والتعريف بها، إذ وجدنا أنه من الواجب علينا بوصفنا مبتعثين.

أن نتيح مساحة للوطن بهذه المناسبة في بلاد الغربة، وإبرازها لجميع الثقافات الأخرى.

ودفع أبناء الوطن المبتعثين للمشاركة والفخر بتاريخ وثقافة مملكتنا الغالية، والاستفادة منها في زيادة أواصر الألفة والمحبة والإخاء فيما بينهم وبين المحيط الأكاديمي والمحلي.