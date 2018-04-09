الجمعية السعودية لطب العيون بجدة تُفعّل اليوم العالمي للجلوكوما

فعّلت الجمعية السعودية لطب العيون أمس، بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة, اليوم العالمي للجلوكوما الفعالية العالمية التي تقام بشكل سنوي.

بهدف توعية المجتمع حول مرض الجلوكوما، بمشاركة عدد من استشاريي طب وجراحة العيون، وذلك بالواجهة البحرية في جدة .

وأفاد استشاري طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بجامعة الملك عبد العزيز نزار الحبشي, أن:

الفعالية شهدت إقبالاً لافتا تجاوز الـ 500 مستفيد ومستفيدة من مختلف الاعمار.

مشيراً إلى أن الفعالية شملت إقامة عدة أركان تمثلت في فحص ضغط العين.

وركن فحص الاخطاء الانكسارية بالعين، علاوة على اللقاء المفتوح مع الجمهور الذي من خلاله يتم استقبال استشاراتهم والاجابة عليها من قبل نخبة الأطباء والطبيبات المتواجدين .

من جانبه, أبان استشاري الجلوكوما بمستشفى العيون بجدة ظافر القحطاني، أن:

الفعالية شملت أيضاً إجراء فحص النظر وفحص ضغط العين للحاضرين.

مشيراً إلى أن الجلوكوما بحسب آخر الإحصائيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بلغ عدد المصابين بها على مستوى العالم 60 مليون شخص.

ويتوقع أن يصل هذا العدد في العام 2020 إلى 80 مليونا، داعياً إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع لنشر المعلومة الطبية في أبسط صورة ممكنة للجلوكوما .