الجمعية السعودية للجراحة العامة تطلق مؤتمرها العلمي

جدة- عبد الهادي المالكي

انطلقت أمس في فندق هيلتون بمحافظة جدة فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة حيث تجري عدة ورش عمل جراحية متخصصة موجّهة للجراحين والمتدربين والطلاب وتتضمن ورشة مفاغرة الجهاز الهضمي-ورشة التقطيب الجراحي باستخدام المناظيرالجراحية المتقدمة- ورشة مهارات الجراحة الأساسية.

وأوضح الدكتور عبدالملك الطف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر العلمي يناقش في موضوعه الرئيسي المسجدات في جراحات الأورام ويتميز بحضور عدد من أبرز العلماء الجراحين من ضمنهم رؤساء الجمعيات العلمية الجراحية وقياداتها في عدة دول من بينها البحرين والكويت ومصر والأردن وعمان. وأشار إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة متحدثين عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة بالإضافة لمتحدثيين مرموقين من مختلف أنحاء المملكة في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة الأورام.

وكشف الدكتور الطف أن الجمعية ولأول مرة تنظم ندوةً توعويةً عامة مصاحبة لمؤتمرها العلمي خاصة بالنساء حول أورام الثدي مساء غد الإثنين بفندق هيلتون جدة. وسيناقش خلال الندوة الأطباء المتخصصون مع الحضور محاور عدة منها عوامل الخطورة وطرق الفحص المبكر والعلاج وإعادة التأهيل. ويمكن للمهتمين معرفة المزيد حول المؤتمر والفعاليات المصاحبة له والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.sgss2018.com.

يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهنيين في مجال الجراحة العامة من الأطباء والمختصين في المملكة العربية السعودية، وتهدف لتنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه، وتحقيق التواصل العلمي بين الإعضاء وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص، إلى جانب العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.