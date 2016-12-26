الجمعية العامة الأممية تتبنى قرارا حول القرم

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نيويورك- وكالات

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إجراء مراقبة دولية لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى الاتحاد الروسي العام 2014.

ووافقت 70 دولة على مشروع قرار أعدته أوكرانيا، بينها معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بينما عارضت 26 دولة (صربيا والصين والهند وجنوب إفريقيا وأرمينيا وكوبا وكازاخستان وبيلاروس وغيرها) هذا القرار، وامتنعت 77 دولة أخرى عن التصويت.

ويدعو قرار الجمعية العامة روسيا إلى السماح بدخول بعثات دولية ومنظمات غير حكومية للقرم، مشيرا إلى أن “الوجود الدولي في القرم يحمل أهمية كبرى لتجنب استمرار تدهور الوضع”.

وأدان القرار انتهاكات حقوق سكان القرم، بمن فيهم تتار القرم والأوكرانيون وغيرهم من المجموعات الإثنية والدينية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 95% من سكان القرم صوتوا في استفتاء عام، في مارس/آذار 2014، لصالح انضمام الإقليم إلى روسيا.