الجمعية العامة لاتحاد القدم تصادق على استقالة عزت وتشكل لجنتي الانتخابات والاستئناف

الرياض ـ البلاد

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت من رئاسة مجلس الإدارة، واستلام نواف التمياط مسؤولية تسيير أعمال الاتحاد خلفاً له لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان الاجتماع الذي احتضنته القاعة الرئيسة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الدكتور خالد بانصر نظرا لاعتذار رئيس الاتحاد المكلف لظروف خاصة، بدأ بكلمة للدكتور خالد بانصر قدم من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير للرياضة السعودية وكرة القدم على وجه الخصوص، وموافقته الكريمة على تسمية الدوري السعودي للمحترفين باسم سموه الكريم، ومواصلة دعمه للشباب السعودي عبر توجيهه بنقل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانًا للجماهير الرياضية.

وقدَّم بانصر في كلمته باسم مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشكر إلى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه اللامحدود للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتذليله لكافة الصعوبات لتحقيق أهدافه الموضوعة.

وشهد الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

ـ لجنة الانتخابات:

1ـ المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الرشود ـ رئيسًا.

2ـ المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الفضلي ـ عضوًا.

3ـ المستشار القانوني الأستاذ عبدالله الحارثي ـ عضوًا.

4ـ الأستاذ محمد الموسى ـ عضوًا.

ـ لجنة الاستئناف:

1ـ المستشار القانوني الأستاذ ناصر الصقير ـ رئيسًا.

2ـ المستشار القانوني الأستاذ خالد الرميان ـ عضوًا.

3ـ المستشار القانوني الأستاذ نايف الجارالله ـ عضوًا.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعديل لائحة الانتخابات، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي للعام 2017م، واعتماد الميزانية التقديرية لموسم 2018 ـ 2019م.