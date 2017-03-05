(الجمل) وحدة جديدة لقياس قدرة السيارات

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جدة ــ البلاد

أعلنت “نيسان الشرق الأوسط” عن إطلاق مفهوم ثوري جديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة تقييم أداء السيارات على الطرقات الصحراوية. ويستخدم مفهوم “قوة الجمل” صيغة مثبتة علميا لقياس قدرة سيارة ما على سلوك الطرق الصحراوية الوعرة، وذلك بطريقة دقيقة وقابلة للتكرار.

وطور مهندسو “نيسان” مفهوم ” قوة الجمل” لتوفير اعلى مستويات الوضوح حول قدرات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات للسير على الطرقات الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وأن قوة المحرك لوحدها غير كافية لتحقيق أداء جيد على الطرقات الصحراوية

ومثلما يمكن قياس قوة المحرك بطريقة علمية، يشكل ” قوة الجمل” مؤشرا لقياس مستوى ملاءمة السيارة للعمل وسط الظروف الصحراوية.