الجمهورية اليمنية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة ضد أي مساس بسيادتها

أكدت الجمهورية اليمنية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم عن استنكارها الشديد لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، واعتبرته تدخلا سافرًا وغير مقبول في العلاقات بين الدول.

وقالت الوزارة: “تعرب الجمهورية اليمنية عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهي الدولة ذات السيادة حيث تسود سلطة القانون وتُحمى حقوق الإنسان في ظل الحرص على الأمن والسلام وما يحفظ لمجتمعها استقرارًا ورفاهًا اجتماعيا تفتقد إليه كثير من الدول”.

وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وقوف وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها، مشدداً على حق المملكة المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة ودعمها للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.