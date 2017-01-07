الجمهوريون يتجهون لإلغاء برنامج أوباما للرعاية الصحية

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واشنطن- ا ف ب

أبلغ نائب الرئيس المنتخب مايك بنس أعضاء الكونغرس الجمهوريين أن إلغاء برنامج “أوباماكير” الصحي سيكون الخطوة الأولى التي سيقوم بها دونالد ترامب، رغم تحذيرات الأخير من التسرع في إلغاء البرنامج. وقال بنس للصحافيين في شرح لخطة ترامب لجهة اتخاذ قرارات بشأن عدد من القضايا ومن بينها الرعاية الصحية “أول خطوة ستكون إلغاء أوباماكير واستبداله ببرنامج آخر”.

ومع استعداد ترامب لدخول البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، بدأت المعركة في الكونغرس بشأن البرنامج الذي يعتبره باراك أوباما من أهم إنجازاته ووفر الرعاية الصحية لعشرات ملايين الأمريكيين.

وأجرى أوباما مشاورات مع أعضاء الكونغرس حول إستراتيجيتهم للدفاع عن برنامج الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته قدم بنس عرضا مناهضا للبرنامج لأعضاء الحزب الجمهوري. وقال بنس “سيكون من المهم أن نتوخى الحذر ونحن نقوم بذلك، وأن لا نفعل ذلك بطريقة لا تتسبب بصعوبات للعائلات الأمريكية التي حصلت على التأمين عبر هذا البرنامج”.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إن على الجمهوريين أن ينتبهوا لكي لا يتسببوا بتدهور الوضع الذي تسبب به القانون “الفاشل” الذي يتهم برفع أقساط التأمين الصحي إضافة إلى عدد من المشاكل الفنية. وتابع أنه “يجب أن نصلح هذا من خلال استبداله بشيء أفضل. وفي هذه العملية الانتقالية نريد أن نضمن أن لا نسحب البساط من تحت قدمي أي شخص”.

وفي وقت سابق من الأربعاء اقترح ترامب على الجمهوريين التريث بحيث يكونون مستعدين ببديل قبل أن يلغوا القانون الحالي.

وقال على تويتر “يجب على الجمهوريين الحرص على تحميل الديموقراطيين كارثة برنامج أوباماكير الفاشل مع تغطيته الضعيفة وزيادته الهائلة لأقساط التأمين” الصحي.