الجمهور السعودي يتميز بتقبل ثقافات الآخرين

الدمام- حمود الزهراني

استطاع فريق عروض الثلوج العالمي المشارك في مهرجان ساوند اون الترفيهي في محافظة الأحساء والمدعوم من هيئة الترفيه على أن يتغلب على الصعوبات المناخية للمملكة، وتقديم عروضهم كما هو مخطط له طيلة أيام المهرجان،

حيث عبرت داريل جوناس قائدة عروض الثلوج عن سعادتها في تقديم أول عرض لفريقها في المملكة وسط حضور جماهيري كثيف قائلة أن هذا العرض هو الأول للفريق في المملكة، وقد حقق النجاح المتوقع، فقد كنا على دراية كاملة بالتغيرات المناخية المختلفة بين دول العرض السابقة والمملكة وقمنا بدراستها بشكل جيد وقد استطعنا تقديم العروض بشكل مرضي بالرغم من حرارة المناخ.

واستطردت قائله ” بالتأكيد هناك أحاديث كثيرة نسمعها خلال تجوالنا عن المملكة ومواطنيها وتقبل الشعب للثقافات الأخرى وقد كانت تجربه لا مثيل لها لقياس تقبل الجمهور للثقافات الأخرى، وبالفعل وجدنا تقبلا فريدا بل ترحيبا حارا ومشاركه ذات معنى كبير من الجمهور والمنظمين،

مما أكد لنا أن شعب المملكة شعب مضياف وذو ووعي واحترام للثقافات الأخرى، وخاصة الحساويين الذين جعلونا نتذوق التمور والرطب لأول مرة وكذلك المندي اشهر المأكولات مشيرة إلى أن فريق الثلج قدم عروضا عالمية عديدة حول العالم إلا أن هذا العرض قد جمعها مع مجموعات عالمية أخرى في عروض مختلفة ليكونوا بذلك فريقا واحدا.