الجمهور لم يملأ المدرجات

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جدة – وليد جاد

لم يتوقع الرياضيون السعوديون أن يكون الحضور الجماهيري لمباراة ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد، بهذا الشكل فلم تملأ جماهير الفريقين مقاعدها كاملة بالرغم من قوة المباراة باعتبارها مباراة خروج مغلوب ،

ولعل توقيت لعب المباراة في وسط الأسبوع الدراسي ودخول فترة الاختبارات النهائية للطلاب كان سبب عزوف بعض الجماهير عن المدرجات،

و بالرغم من كل ذلك لم يتوقف هدير المدرجات طوال التسعين دقيقة، وشجعت الجماهير فريقيها بكل فاعلية .

يذكر أن المباراة قد انتهت بنتيجة ثلاثة اهداف اتحادية مقابل هدفين أهلاويين، ووصل العميد من خلال تلك المباراة إلى نهائي كأس سمو ولي العهد ليواجه فريق نادي النصر.