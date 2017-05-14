الجميح للإطارات تفتتح أحدث (مركز خدمة إطارات يوكوهاما) بجدة

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جدة ــ البلاد

افتحت شركة الجميــح للإطــارات المحــدودة ، الوكيل الحصري لإطارات يوكوهاما في المملكة العربية السعودية، في الثاني من شهر مايو 2017 ، مركز خدمة إطـارات “يوكوهـامـا” والمعد بأحدث الأجهزة، وهو الثاني من نوعه بمدينة جدة والثالث عشر على مستوى المملكة . وتم افتتاح المركز بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للإطارات المحدودة الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن الجميح ، والمدير العام لشركة يوكوهاما باليابان السيد / فوجينو ،

كما حظي الحفل بحضور لافت من قبل وسائل الإعلام في المملكة…وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للإطارات الشيخ / عبدالله الجميح بأن مركز خدمة إطارات “يوكوهاما” الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقية في تقديم أفضل خدمات الجودة والرفاهية لعملائنا المميزين في المملكة العربية السعودية….

هذا ويحتوي المركز على قاعة حديثة مجهزة بكافة وسائل الراحة لانتظار العملاء، ويوفر المركز حزمة من الخدمات المميزة والتي ستعكس صورة مختلفة في خدمات شركات الإطارات.

وتخطط شركة الجميح للإطارات في المستقبل القريب إفتاح مراكز أخرى مماثلة في أنحاء مختلفة من المملكة، ويتم حاليا تجهيز مركزين بالقصيم ومركز بالخبر بالإضافة إلى تبني سياسة مميزة لدعم موزعي الشركة المميزين بشتي أنواع الدعم المتوفرة، وذلك من خلال اطلاق مبادرة “شبكة نادي يوكوهاما” التي يتم من خلالها تجهيز مراكز الموزعين بالتجهيزات المناسبة والالآت الحديثة ليتمكنوا بانفسهم من تقديم خدمات مميزة لعملاء الشركة.