الجنادرية / الألعاب الشعبية في قرية القصيم تجدد حنين الكبار للماضي

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استعاد كبار السن من زائري وزائرات قرية القصيم التراثية بالجنادرية ذكرياتهم، وتجدد فيهم الحنين.

لحظة مشاهدتهم الألعاب الشعبية المقدمة في القرية كفعالية من الفعاليات المختلفة المنفذة يومياً داخل قرية القصيم.

وبدى واضحاً على جمهور هذه الفعالية التعاطف مع كبار السن من النساء والرجال الحاضرين بينهم:

لحجم التأثر الكبير الملاحظ عليهم، في لحظات أطلقوا فيها العنان لذكرياتهم لتعود بهم لأيامٍ مضت.

كانوا يمارسونها داخل بيوتهم ومع جيرانهم وأقاربهم، وعاشوا معها أياماً.

لن تنفك تجدد ذكرياتها فيهم الحنين لطفولتهم وشبابهم وحياتهم خلال هذه المراحل العمرية.

يذكر أن القائمين على قرية القصيم التراثية حرصوا على تنوع الألعاب الشعبية المقدمة ضمن هذه الفعالية.

بهدف تعريف الجيل الحالي بهذه الألعاب التي يعود الفضل في ابتكارها للآباء والأجداد في تلك الأيام.

وتبرز لعبة عظيم ساري، في مقدمة هذه الألعاب التي عرفت عن منطقة القصيم ومحافظاتها في الماضي.

بالإضافة إلى لعبة ( الكوكبا يالكوكبا )، ولعبة ( بطيخ بطيخ) ، ولعبة ( يا أبونا جانا الذيب) ، و (حدارجه مدارجه) ، و ( القرعة )، و ( الكركمانه )، و ( الخطة ) .