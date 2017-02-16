الجنادرية/ جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ينظم دورات تدريبية

شارك عبر واتساب

نظم جناح التدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 .

دورات تدريبية لزوار الجناح بعنوان ” دورة كيف تتحكم بعقلك”.

وتضمنت الدورات:

العقل البشري وأهميته والإمكانات التي جعلها الله تعالى فيه.

التعريف بالعقل الواعي وكيفية الاستفادة منه بشكل إيجابي والمحافظة عليه من الرسائل السلبية.

ودورة مبادئ محركات الاحتراق الداخلي في السيارات

دورة مبادئ كهرباء السيارات.

وأفاد وكيل التدريب بالمعهد الصناعي بسجن الأحساء المهندس وليد بن خليفة الزويمل:

أن الملتحقين بهذه الدورات التدريبية التي تقام على أربع فترات حسب الجدول المعتمد.

يحصلون على شهادة معتمدة من مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدورات الرجالية بشكل عام بلغ 912 .

فيما بلغ عدد المستفيدين من الدورات التي نفذتها 155 مستفيدا.