الجنادرية / ندوة ” السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط “

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توقع أستاذ العلوم السياسية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم الدخيل:

عودة السياسة الأمريكية في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفء نحو الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال ندوة ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) تحت عنوان ” السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط “.

المنعقد في قاعة الملك فيصل بفندق انتركونتيننتال بالرياض, بمشاركة معالي وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور نبيل فهمي.

ومدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر.

والخبير الكويتي الدكتور سامي الفرج, وأدار الندوة الدكتور سعود التمامي من جامعة الملك سعود.

وقال الدكتور الدخيل إنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية طوال العقود السبعة الماضية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد حكمها محددين رئيسيين، المحدد الأول هو طبيعة مصالح أمريكا النفطية والموقع الاستراتجي والممرات المائية وغيرها.

والمحدد الثاني هو طبيعة النظام الدولي, مع ملاحظة أن أمريكا في سياستها خلال تلك العقود كانت مستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن القيادة الأمريكية الجديدة خلال الفترة القادمة ربما تؤثر على طبيعة السياسة الأمريكية القادمة في الشرق الأوسط.

خاصة تجاه المزيد من التدخل في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، وقد يكون هناك اتجاه إلى المزيد من التدخل العسكري الأمريكي.

أو على الأقل فرض مناطق آمنة في سوريا، متوقعًا عودة الدفء في العلاقات مع بعض الحلفاء والدول المهمة بالنسبة لأمريكا.

من جانبه تناول معالي وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور نبيل فهمي السياسة الأمريكية القادمة في ظل انتخاب الرئيس دونالد ترامب:

مبينًا أن الرئيس ترامب سيحافظ على العلاقة مع الدول الخليجية ولن يبالغ في الدعم للدول العربية غير الخليجية.

وتناول الخبير الكويتي الدكتور سامي الفرج من جهته قضية تقوية الاتفاقات الاقتصادية.

مشيرًا إلى أن دول الخليج العربية تسعى للاستمرار في التنمية، وقال إن علاقاتنا مع العالم تتركز على التنمية.

وتحدث مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر بدوره عن التحولات في السياسة الأمريكية في الخليج بعد انتخاب الرئيس ترامب:

وقال إن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس دونالد ترامب لم تحدد بعد بشكل دقيق.