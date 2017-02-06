الجنادرية: 11 حرفياً وأكثر من خمسة ألاف قطعة تراثية بجناح القصيم

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يشارك 11 حرفيا بجناح منطقة القصيم في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

حيث يعرضون أكثر من خمسة الآف قطعة متنوعة تحاكي واقع التراث والحرف والمهن القديمة التي تشكلت في المنطقة حسب طبيعتها ومكوناتها .

ويتجول الزوار في جناح الحرف القصيمية، للتعرف على أشكال تلك الأدوات التي لازمت إنسان منطقة القصيم قديما.

فيما البعض من أبناء المنطقة مازال يستخدم هذه المصنوعات والمنسوجات والمنحوتات اليدوية حاضرا.

التي تشكلت صناعتها من المعادن والطين والأخشاب وسعف النخيل ومن شعر الحيوانات وجلودها.

بالإضافة إلى أن بعض المعروضات صنعت قبل سبعين عاماً.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بجناح منطقة القصيم احمد بن عبدالله الحصين أن:

مشاركة الحرفيين تهدف إلى إبراز أهمية الموروث الشعبي للمنطقة، ونشر مفاهيم التثقيف بالحرف اليدوية وقيمتها وأصالتها وطرق ومراحل تصنيعها ونقلها للأجيال .