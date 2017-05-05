(الجنادرية 31 ) في عيون الإعلام

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الرياض – البلاد

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الحرس الوطني، كتاباً توثيقياً للتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في نسخته الحادية والثلاثين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في ظل الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان بوصفه الحدث الأبرز والأهم في المنطقة.

وتضمن غلاف الكتاب صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ورعايته الكريمة لافتتاح المهرجان .

وتطرق العمل التوثيقي إلى الزخم الإعلامي الهائل الذي حظي به المهرجان منذ انطلاقته، حيث شهدت الساحة تناول الحدث من قبل مختلف وسائل الإعلام بما يتناسب مع ما يحمله من قيمة تاريخية وثقافية جعلته ظاهرة فريدة من نوعه تمتزج فيه الثقافات والحضارات على صعيد واحد .

وشهدت التغطية الإعلامية حضوراً لافتاً لوسائل اعلام عالمية حرصت على نقل الصورة الحية للمهرجان إلى بلدانها، وهو الأمر الذي وجد أصداءً واسعة من خلال الاطلاع على الموروث الثقافي والشعبي والفلكلور السعودي إلى جانب تصاميم المباني والرقصات والأكلات الشعبية للمناطق والمدن وكذلك تسليط الأضواء على مشاركة ضيف الشرف للمهرجان جمهورية مصر العربية الشقيقة التي شهدت تنوعاً كبيراً في مضمونها، وكذلك مشاركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تميزت في أجنحتها .

كما حظى المهرجان الوطني للتراث والثقافة في كل عام باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الذي رسم روزنامة نجاحات فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، وكرس جل وقته بالعمل الدؤوب والعطاء المخلص لتظل هذه التظاهرة الوطنية في عطاء وتوهج وتألق من عام إلى آخر على خطى التطوير والازدهار .

وتناول التوثيق الإعلامي رصداً مميزاً لما طرحته وسائل الاعلام المحلية والخارجية عن مهرجان الجنادرية ولم يقتصر على وسائل الاعلام التقليدية بل شهد تواجداً مكثفاً للوسائل العصرية الى جانب وجود الصحف الورقية والالكترونية ، حيث حجزت التقنية الحديثة موقعها في سباق التغطية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وفي مقدمتها تطبيق الجنادرية والحسابات الرسمية للمهرجان في تطبيق سناب شات وتويتر وغيرها .