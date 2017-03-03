الجهني يجتمع برؤساء هيئات محافظات منطقة مكة

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مكة المكرمة – البلاد

اجتمع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني أمس برؤساء هيئات محافظات المنطقة ومديري إدارات الفروع المعنية بالعمل الميداني وذلك بمقر فرع الهيئة بمكة المكرمة.

وأشاد الجهني في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع بجهود الدولة – أيدها الله – في تعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع بتخصيص جهاز يعنى بهذه الشعيرة ومادة في نظام الحكم تختص بها , حاثاً رؤساء الهيئات على مزيد العناية بالعمل الميداني

وتوجيه منسوبيهم بتكثيف تواجد دوريات الهيئة في الأسواق وعند المدارس والأماكن العامة وبذل النصح والتوجيه بالرفق واللين والحرص على التنبيه بالصلاة ورفع المخالفة لجهات الاختصاص.