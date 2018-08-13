الجهود تسابق الزمن استعدادا لمناسك الحج

جدة – البلاد

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم أكثر من 1.3 مليون حاج من الخارج، وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.219.725 حاجاً ، وعن طريق البر 67.799 حاجاً، وعبر البحر 14.668 حاجاً.

وقد استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بحضور قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والحج الدكتور حسين الشريف، ، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين .

واطلع اللواء اليحيى ولقمان على آلية العمل في الصالة المخصصة لاستقبال حجاج مبادرة طريق مكة، وتفقدا الحافلات التي تقل الحجاج الإندونيسيين من صالة المبادرة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

من جهة أخرى زار اللواء اليحيى ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي صالات القدوم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي واطلعا على سير العمل ، حاثاً العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ضيوف الرحمن , متمنياً لجميع الحجاج القبول في أداء مناسكهم.

قوة المجاهدين

كما وقف مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، على استعدادات قوة المجاهدين المشاركة بمهام حج هذا العام.

ونقل خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين في القوة بمعسكر مزدلفة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمشاركين في هذه المهمة الجليلة.

وأكد اللواء الشدي أهمية المضيّ قدمًا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

كما اطلع الشدي على المستجدات في معسكر القوة بمزدلفة وغرفة العمليات المركزية، داعيًا الجميع إلى بذل الغالي والنفيس لإنجاح المهام الموكلة لهم في حج هذا العام.

وزارة الصحة

وتعد خدمات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام على قمة أولويات وزارة الصحة، حيث تشهد هذه الأيام من كل عام جهوداً متواصل ومكثفة من الكوادر البشرية مدعومة بالتقنيات الطبية الحديثة، لخدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشرفين -حفظها الله-، والمؤطرة بتسخير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتقدم الصحة خدماتها خلال موسم الحج الحالي 1439 هـ عبر منظومة متكاملة تشمل الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية المتطورة، وتدعيم جميع منشآتها بقوى عاملة إشرافية وطبية وفنية من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة.

وبلغ مجموع القوى العاملة “29495” من كلا الجنسين لحج هذا العام بواقع 780 من الأطباء الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية الفرعية والدقيقة، إضافة إلى “1248” طبيب أخصائي، وأطباء عاميين و “2718”، كما بلغ عدد العاملين بوحدات الصيدلة “1428”، ودعمت “الصحة” المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ووحدات التمريض من كلى الجنسين بـ “3553” كادراً، وبلغ العاملين بوحدات المختبر “1173” فنيا وأخصائيا.

ودُعمت أقسام التغذية بعدد “198” أخصائيا بجميع المستشفيات، إضافةً إلى “5587” إدارياً لدعم الجهود الفنية خلال موسم الحج، وعدد “1491” سائقاً لعربات الإسعاف والنقل العام، وكذلك “165” مهندساً بمختلف التخصصات.

و حظي برنامج العمل التطوعي بـ”الصحة” بمشاركة ما يقارب “700” متطوع ومتطوعة يقدمون خدمات صحية وأعمال إنسانية نبيلة لضيوف الرحمن.

وأكدت وزارة الصحة أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى التنمية الاجتماعية ضمن مبادرات تطوعية تعزز الخدمات المقدمة للحجيج وفق رؤية المملكة 2030.

الهلال الأحمر

وفي المجال الصحي خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي, 127 مركزًا إسعافياً دائمًا ومؤقتاً، و 361 سيارة إسعاف و 20 دراجة، وأكثر من 1861 شخصاً للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية كافة لضيوف الرحمن ، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستعداد لموسم حج عام 1439هـ.

وتوزعت المراكز الإسعافية الدائمة والمؤقتة في نطاق العاصمة المقدسة ومشعر منى ومشعر عرفات والمزدلفة والمدينة المنورة ، فضلاً عن نطاق الإسناد، حيث تضم العاصمة المقدسة 22 مركزاً إسعافياً دائماً، و15 مركزاً إسعافياً مؤقتاً مدعوماً بـ 87 سيارة إسعاف مجهزة ، و 653 شخصاً من الفرق الإسعافية والقوى العاملة.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مشعر منى 26 مركزاً إسعــافياً مــؤقتاً مدعـوماً بـ 100 سيارة اسعاف، وأكثر من 534 شخصاً، ما بين فرق إسعافية وأطباء وفنيين وإداريين، وتخصيص 32 مركزاً إسعافياً مؤقتاً و92 سيارة إسعاف مجهزة في مشعر عرفات والمزدلفة وأكثر من 344 من القوى العاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية إلى الحجيج.

وفي منطقة المدينة المنورة، جهزت هيئة الهلال الأحمر السعودي 15 مركزاً إسعافياً دائماً و6 مراكز أخرى مؤقتة، و66سيارة إسعاف و 282 من القوى العاملة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لزوار المسجد النبوي.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مركزاً إسعافياً مؤقتاً و21 شخصاً من القوى العاملة و25 سيارة إسعاف لنطاق الإسناد، فضلا عن 15 سيارة للتدخل السريع و9 عربات قولف و20 دراجة.

الغذاء والدواء

ضمن جهود وخطط الحج حرصت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن مهامها في موسم حج هذا العام 1439 هـ ،على الرفع من مستوى الوعي بالجوانب الغذائية والدوائية بين جموع الحجيج .

وبين المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة تبذل جهوداً توعوية من خلال توزيع المطبوعات التثقيفية بست لغات على ضيوف الرحمن هي: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإندونيسية، والأوردية،تتعلق بالجوانب الغذائية والدوائية، والأجهزة والمنتجات الطبية، فضلاً عن تقديم الإرشادات والنصائح للتعامل مع الوجبات الغذائية، وتوضيح الطرق الصحيحة لتناول الأدوية.

وأكد السطان،أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تسهم مع الجهات الحكومية الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا فريضتهم بطمأنينية وسكينة.

هدايا للحجاج

من جهة ثانية قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للإشراف الميداني, بتوزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام سعياً منها لإيصال روح الإخاء لحجاج بيت الله الحرام, وترحيباً وفرحاً بقدومهم .

وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للإشراف الميداني محمد العميري, أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد –حفظهم الله- بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق, وإدخال السرور والبهجة في نفوس ضيوف الرحمن, وهذا ما مضت عليه حكومتنا الرشيدة –حفظها الله- منذ عهد المؤسس وحتى عصرنا الزاهر.

من جهتها بدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، مشاركتها في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ،حيث باشر الكشافة عملية المسح وجمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم بالمشاعر، حتى يتمكن كشافة الادارة مع زملائهم بدءاً من اليوم السابع من ذي الحجة من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة .

وأبان القائد الكشفي عبدالله عبدالهادي ، أن عملية المسح تتضمن قيام أفراد الكشافة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، حتى يتم بناء عليها إصدار الجمعية للدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة .

جهود الكشافة

وفي قطاع الكشافة وصل الفريق الكشفي لطلاب مدارس تعليم تبوك منطقة مكة المكرمة للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة للحجاج، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام ١٤٣٩هـ بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومساعده لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير .

ويرافق الفرقة الكشفية ثلاثة من القادة الكشفيين المختصين وتم توزيع أعضاء الفريق الكشفي على معسكر ات الكشفية في المشاعر المقدسة ، إضافة إلى تجهيز الفرقة الكشفية بكل متطلبات المشاركة وتدريبهم وفق الخطة المعدة في هذا الصدد.

وأكد مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك د. عبدالله الحارثي لطلاب الكشافة على أهمية هذه المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ، مطالبًا إياهم بحسن المعاملة, واحترام الكبير وتوقير الصغير وبذل الجهد والإخلاص في المهام المناطة بهم وتمثيل كشافة تعليم تبوك خير تمثيل والعمل في منظومة واحدة مع الأجهزة

الحكومية كافة.

وفي المدينة المنورة تواصل الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة،تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال تطبيق خطة رقابة لمتابعة مرافق الإيواء السياحي في موسم الحج الجاري 1439هـ .

وبين مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن الفرق الميدانية تعمل على تنفيذ الخطة الرقابية وحملات التفتيش على جميع الفنادق والوحدات السكنية ضمن مهام ومسؤوليات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتحقق من مدى التزام تلك المرافق بتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالهيئة المتمثلة في توطين الوظائف السياحية ،كذلك التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات.

داعياً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهاتف السياحي 19988 للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بخدمات مرافق الإيواء السياحي ، مشدداً على أن الهيئة ملتزمة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.