الجوازات:الورشة العملية تستهدف خدمة ضيوف الرحمن

​جدة- حماد العبدلي

شارك مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس في الورشة الختامية (لإعداد خطة برنامج خدمة ضيوف الرحمن) ، التي أقيمت في مدينة جدة بمشاركة العديد من الجهات المعنية.

ويعد (برنامج خدمة ضيوف الرحمن ) أحد البرامج الاستراتيجية العشر التي أُعلن عنها بعد تدشين رؤية المملكة 2030 .

وتسعى المديرية العامة للجوازات من خلال المشاركة في هذه الورشة لتفعيل دورها في إصدار مواصفات قياسية خاصة بخدمات الحج والعمرة حيث استعرض مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد عددا من المبادرات التي قدمتها الجوازات لرفع مستوى جودة الخدمات المتعلقة بأعمال الحج والعمرة .

الجدير بالذكر أن (برنامج خدمة ضيوف الرحمن ) يستهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَيْ الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وإبراز الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين .

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