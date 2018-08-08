محليات

إصدار تصاريح دخول مكة والمشاعر إلكترونياً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو القعدة / 1439 هـ       8 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
باشرت جوازات منطقة مكة المكرمة أعمالها في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق

ويأتي ذلك ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين

والمقيمين والمستفيدين من الشركات التي دشنها مؤخراً سمو وزير الداخلية.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي, أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح الإلكترونية التي تم إصدارها 52,000 تصريح, مشيراً إلى أن الخدمة متاحة وفقاً للشروط المنظمة لذلك ويكون الدخول عليها من بوابة «مقيم» للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني: http:// portal.elm.sa/،http://portal.elm.sa/ وللأفراد من خلال خدمة «أبشر».

ibrahim

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